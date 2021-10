Zancan: "Fischi a Gigio non belli, ma inevitabili. In Italia l'80% tifa prima il club e poi la Nazionale"

In merito ai fischi di ieri a Gigio Donnarumma, Federico Zancan ha dichiarato a SkySport24: "In Italia, l'80% dei tifosi sono prima tifosi del club e poi della nazionale italiana. Della nazionale ci si ricorda solo nel mese in cui ci sono Europei e Mondiali. I fischi di ieri non sono stati belli, ma credo fosse una cosa inevitabile. Donnarumma ha fatto una scelta, cioè andare a guadagnare parecchi milioni in uno dei top club europei, ma la decisione di non rinnovare e di andare via a zero non è stata presa bene dai tifosi del Milan. Quindi i fischi erano anche legittimi dal punto di vista dei tifosi, anche se ovviamente non è stato un bello spettacolo".