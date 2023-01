Zancan: "Il Milan aveva bisogno di rinforzi dal mercato: non sono arrivati"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Federico Zancan, noto telecronista, è intervenuto negli studi di SkySport 24 e ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan l'anno scorso ha performato più di quello che si pensava considerata la rosa. Servivano rinforzi. Una squadra che ha perso Kessie che non è stato rimpiazzato se non da Pobega che però è un altro profilo. I vari Origi, De Ketelaere, Adli non hanno inciso per diversi motivi. Il Milan aveva bisogno di rinforzi dal mercato ma non sono arrivati".