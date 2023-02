Zancan: "Il Milan si deve concentrare sul Torino: la gara che può rimettere in moto il sistema"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Zancan, noto telecronista, ha parlato negli studi di Sky Sport 24 martedì pomeriggio e ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan si deve concentrare sulla prossima partita, sul Torino. Quella è la partita che può un po’ rimettere in moto il sistema, quello mentale principalmente. Se i rossoneri sbagliano anche la partita con il Torino non so davvero in che stato mentale possano arrivare. Se invece il Milan batte il Toro e mostra segnali di risveglio ecco che allora anche la gara con il Tottenham assume un valore diverso.