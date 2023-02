Zancan: "La Champions non ritorna nel momento giusto per il Milan: deve ritrovarsi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Zancan, noto telecronista, ha parlato negli studi di Sky Sport 24 martedì pomeriggio e ha commentato così l'imminente ritorno della Champions League la settimana prossima: "Il ritorno delle coppe non arriva nel momento migliore per il Milan. Al momento del sorteggio la sfida sembrava affrontabile seppur difficile, adesso le cose sono diverse. Dipende dalla capacità del Milan di ritrovarsi da qui alla partita di andata. La notte di Champions può darti qualcosa in più e può essere un'occasione buona per ritrovarsi. Il Milan timoroso visto nel derby non basterà anche perchè il Tottenham sta bene con Conte che ha pieno controllo della situazione".