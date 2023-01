Zancan: "Milan, segnali di crisi già prima del Mondiale. Il problema è profondo"

MilanNews.it

Federico Zancan, noto telecronista, ha commentato negli studi di Sky Sport 24 il difficile momento che sta vivendo il Milan: "Il Milan si è sempre esaltato nelle difficoltà e il collettivo riusciva a sopperire a qualche assenza. Già prima del Mondiale il Milan aveva dato qualche segnale di difficoltà: pareggio con la Cremonese e due vittorie nel finale con Spezia e Fiorentina. Particolare che in una situazione di comfort come con la Roma, avanti due a zero, ha preso due gol nel finale e ha attivato una crisi che, però, mi viene da dire che sarebbe comunque arrivata. Abbiamo perso il Milan che conoscevamo e che abbiamo apprezzato in questa ottima gestione di Pioli. La squadra si sta sgretolando difensivamente. Il problema è più profondo di infortuni o condizione scadente".