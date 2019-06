Zancan: "Suso incognita ma Giampaolo si è inventato cose sorprendenti. Non mi convince la coppia Piatek-Cutrone"

Federico Zancan, presente negli studi di Sky Sport 24, ha fatto il punto su alcuni singoli in casa rossonera: "Suso è la principale incognita in questo Milan, Giampaolo però spesso si è inventato cose un po' sorprendenti, come Ekdal davanti alla difesa e Schick seconda punta. Suso potrebbe essere uno di questi. Il Milan ha diversi giocatori, come anche Calhanoglu, che possono fare 2/3 ruoli. Suso può fare il trequartista, ci si può lavorare. Ho qualche dubbio in più sulla coppia Piatek-Cutrone. Non lo vedo troppo funzionale a questo sistema con Piatek, ci potrebbe essere una separazione".