Zancan: "Unione Zaniolo-Milan? Non la vedrei bene"

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Zancan, noto telecronista, si è espresso con scetticismo negli studi di Sky Sport 24 su un possibile matrimonio tra il Milan e Nicolò Zaniolo: "Zaniolo, per quello che ha mostrato in questa stagione, non può essere l’uomo che risolleva il Milan. Poi magari ci va e il Milan riesce a tirare fuori di nuovo il talento di questo ragazzo che da qualche parte si è perso. Zaniolo è poi un giocatore un po’ anarchico e in una squadra come il Milan che solitamente ha principi di gioco molto chiari e uno spartito ben definito. Un’eventuale unione non la vedrei benissimo".