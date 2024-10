Zangrillo: "Balotelli al Genoa? Ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo"

All'ingresso della Lega Serie A il presidente del Genoa Alberto Zangrillo è stato pungolato dai giornalisti presenti in merito all'arrivo dello svincolato Mario Balotelli. Questa la sua risposta: "Non dipende da me, io ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo".

Chi allora non è romantico?

"Io so tanto come voi..."

Negli scorsi giorni Alberto Zangrillo, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', si era espresso in modo molto favorevole circa un suo arrivo: "Non condivido chi ritiene che il suo arrivo possa scontentare chi è già in rosa. Credo che Super Mario potenzialmente sia stato il più grande numero 9 italiano degli ultimi vent'anni. Sono convinto che Balotelli a Marassi possa ritornare il grande giocatore che è stato, è una sfida che mi toglie il sonno da qualche giorno. Se potessi con Mario non mollerei mai, a me piace un calcio romantico, di sogni, dove cogli quel fiore che non aspettavi".