Zaniolo-Galatasaray, è fatta: a breve la partenza del giocatore per la Turchia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' fatta per il trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: come riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, infatti, i due club stanno definendo gli ultimi dettagli, mentre il giocatore a breve partirà da Milano per raggiungere la Turchia. Una volta arrivato ad Istanbul, l'attaccante italiano, accostato a lungo a gennaio anche al Milan, si sottoporrà alla visite mediche e successivamente firmerà il suo nuovo contratto da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Nell'accordo è prevista una clausola rescissoria che consentirà al giocatore di liberarsi 35 milioni di euro.