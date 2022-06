Zaniolo obiettivo del Milan: i numeri stagionale del giocatore della Roma

MilanNews.it

Da diversi giorni si parla di un interessamento del Milan per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma classe 1999, ha vissuto una stagione fra alti a bassi, con i picchi migliori sul finale di stagione in Conference League con la tripletta al Bodo Glimt e il gol in finale contro il Feyenoord. Zaniolo nel 2021/2022 ha giocato con la Roma 42 partite per un totale di 8 gol e 9 assist.