Zanoncelli: "Con l'arrivo dei nuovi giocatori, i rossoneri sono obbligati a ottenere i risultati"

In vista della gara tra Empoli e Milan, in programma domani alle 18 e valida per la 24ma giornata di Serie A, Radio City4You ha intervistato l'ex difensore Francesco Zanoncelli, che ha militato in entrambe le squadre. Queste le sue parole: "Penso sia una partita importante per entrambe le squadre. L'Empoli viene da una sconfitta pesante contro la Juventus. Ho però avuto modo di vedere quella partita, credo che, dopo il rigore non concesso, sia andato tutto a favore della Juventus. Fino a quel momento, ho visto un Empoli in salute, un Empoli capace di dare fastidio e non in difficoltà, anche se, nelle ultime partite, i risultati non sono stati favorevoli. Non ho visto un Empoli in netta difficoltà. Chiaramente, la squadra toscana affronterà un Milan che ha rivoluzionato la propria rosa. Direi che per l'Empoli, quella di domani, è una partita abbastanza impegnativa, non dico proibitiva, ma non facile. Il Milan vorrà dimostrare di poter ambire a posizioni di classifica diverse, migliori.

Parlerei di partita delicata per entrambe le squadre. Le aspettative, soprattutto per quanto riguarda il Milan, ma anche per quanto riguarda l'Empoli, sono quelle di muovere la classifica. Sarà una partita non facile, delicata per entrambi. Da quello che ho capito, l'Empoli avrà qualche giocatore fuori. L'importante è che continui a giocare con quella voglia e con quella determinazione che l'ha contraddistinto fino ad oggi. Gli obiettivi dell'Empoli sono diversi da quelli del Milan, i toscani puntano a salvarsi il prima possibile e credo ci siano tutte le condizioni affinché questo accada. Il Milan ha una pressione diversa. Con l'arrivo dei nuovi giocatori, i rossoneri sono obbligati a ottenere i risultati".