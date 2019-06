Zapata sulla scia di Kaladze e Antonini

Cristian Zapata ha trovato un accordo col Genoa. Il colombiano, in scadenza col Milan, resterà dunque in Serie A dopo una lunga carriera in rossonero: ben sette stagioni dal 2012 al 2019. Un percorso simile a quello che hanno compiuto due ex difensori rossoneri: Kaladze e Antonini. Il difensore georgiano, dopo titoli e successi in rossonero (e dieci stagioni e mezza), lasciò il Milan nel 2010 e vestì la maglia del Grifone. Anche Luca Antonini, dopo cinque stagioni al Milan (ed una carriera nelle giovanili rossonere), si trasferì al Genoa nel 2013.