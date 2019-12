Zapelloni esalta Theo: "Può diventare un campione"

Umberto Zapelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milan TV di Theo Hernandez: "Era un giocatore che Maldini aveva fortemente voluto e che in prima persona ha convinto a venire al Milan. Nelle amichevoli estive aveva dimostrato di avere qualcosa in più. E' un giocatore straordinario dalla cintola in su, quasi un'ala sinistra. Sul rigore, più che sull'autogol, ha fatto un errore. La difesa dovrà fare qualche sacrificio in più per cercare di coprirlo, ma la spinta che dà sulla fascia può spaccare le partite. Se può diventare un campione? Se la testa continuerà a funzionare, non vedo perchè non possa diventarlo. Poi tra un campione e un fuoriclasse c'è differenza".