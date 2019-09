Zapelloni: "La mano di Giampaolo non si vede. Salverei Leao e Theo"

Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Milan TV del momento dei rossoneri dopo la sconfitta nel derby: "Non abbiamo ancora trovato il Milan. Abbiamo visto una ventina di minuti di Milan decente alla fine del primo tempo, vedendo alcune buone individualità. Manca ancora il gioco di squadra, la mano di Giampaolo ancora non si vede. Ci vuole tempo, però è da agosto che lui ha in mano questa squadra, al netto del mercato e dei giocatori rientrati tardi perchè impegnati in competizioni con le nazionali. Salverei Leao e Theo, ci hanno fatto vedere che qualcosa di buono in questo Milan ci può essere".