Zapelloni su Lopetegui e Fonseca: "Tecnici dal curriculum tanto sballato da..."

Il Milan sembra aver scelto Paulo Fonseca come prossimo allenatore della prima squadra. Manca ancora l'ufficialità ma le strade dei rossoneri e del tecnico portoghese sono destinate a incrociarsi, probabilmente proprio nel corso di questa settimana. Una scelta che lascia più di uno sconento tra i tifosi del Diavolo e non solo. Anche il giornalista Umberto Zapelloni oggi ha espresso i suoi dubbi in un articolo pubblicato su Il Foglio che non solo critica la scelta di Fonseca in sè ma soprattutto quella di essere andati solo su profili stranieri.

Un estratto dell'articolo di Zapelloni: "Negli ultimi quaranta anni solo quattro allenatori stranieri sono riusciti a vincere lo scudetto. Eppure il Milan nella lista dei candidati alla panchina ha inserito solo nomi stranieri, ma non gente alla Klopp per intenderci, piuttosto tecnici dal curriculum tanto sballato da riuscire a scatenare lo sciopero dei tifosi e a far riemergere il canto ‘Pioli is on fire’ che era passato di moda. La scelta del sostituto avrebbe potuto essere diversa da quella di Lopetegui o di Fonseca che in Italia non ha certo lasciato un ricordo indelebile e non è una scommessa alla Sacchi o alla Capello".