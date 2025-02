Zazzaroni: "Al Milan mancava uno come Gimenez. Felix? Fa bene le prime gare, poi di solito si spegne..."

vedi letture

Presente negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha rilasciato queste dichiarazioni su Joao Felix e sull'attacco del Milan: "Joao Felix, che per me è un talento incredibile, lo posso valutare solo dopo le prime cinque partite. Le prime cinque le farà benissimo, poi di solito si spegne, spero per i tifosi milanisti che non sarà così. E' un giocatore che ha fatto bene solo in una squadra.

Le 4 punte insieme? Il Milan è una squadra di individualità, non vedo il gioco. Vedo una squadra con delle individualità strepitose. Al Milan mancava uno come Gimenez, un centravanti d'area di rigore".