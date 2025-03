Zazzaroni: "All'Ifab va bene il disastro interpretativo su falli di mano e Var, nessuna modifica"

Dopo la riunione IFAB, è stata decisa una sola modifica al regolamento del calcio: i portieri rischiano il calcio d'angolo per perdita di tempo, se terranno il pallone più di 8 secondi. Nessun miglioramento sul resto, compreso il protocollo VAR che resta lo stesso. Sul tema si è soffermato Ivan Zazzaroni in un fondo sul Corriere dello Sport: "I peggiori nemici degli arbitri non sono i giornalisti, né i presidenti, bensì i fenomeni dell’Ifab, infaticabili complicatori di un gioco che un tempo era molto più semplice e anche per questo amatissimo. Invece di facilitare il compito ai direttori di gara in una fase storica - per loro - tra le più difficili, cosa s’inventano? Gli otto secondi (al massimo) a disposizione del portiere prima di liberarsi del pallone. Perché otto e non dieci o dodici? Otto perché otto sono i membri dell’Ifab e quindi un secondo per uno non fa male a nessuno?

Ve li immaginate Abisso, Pairetto, Manganiello, Aureliano, Zufferli e tutta la squadra dei tigotì tigotà che - oltre ai tanti cetrioli che sono costretti a schivare - si mettono a contare uno, due, tre... countdown... otto? Saranno mica sette? Chiedo al Var: calcio d’angolo per gli altri! Le altre novità sono sciocchezzuole, come quella del capitano unico deputato a parlare con l’arbitro e l’annuncio dello stesso al pubblico nei casi di revisione al Var o di decisione prolungata. Sulla punibilità - o meno - del fallo di mano, ovviamente, nessun chiarimento: il disastro interpretativo va bene così. All’Ifab.

Curiosità personale. Un cambiamento solo apparentemente marginale, suggerito da Collina e non ancora preso in considerazione, è quello del rigore a esecuzione secca. Ovvero senza concedere a chi lo batte la possibilità di segnare sulla respinta del portiere. Proprio come succede nella “lotteria” dei 5 (o più) finali, dove la ribattuta non è permessa: un aggiornamento del genere consentirebbe anche a arbitro e guardalinee di non soffermarsi sull’ingresso in area dei giocatori al momento del tiro. Vi do otto secondi per essere d’accordo, se volete evitare l’angolino".