Zazzaroni: “Allegri eroe della resistenza, io reagirei in maniera diversa. Prima o poi parlerà”

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Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di Massimiliano Allegri e della sua forza nel mantenere la calma nonostante tutte le voci e critiche che gli vengono fatte quotidianamente. Queste le sue parole:

"Max Allegri è l'eroe della resistenza del terzo millennio io credo, sta resistendo a tutto: alla voglia, al desiderio di dire che la squadra non è da scudetto, resiste alle offese e alle critiche dopo ogni sconfitta, perdono tutti, resiste anche alle voci sulla nazionale perché ormai si sta diffondendo questa voce e su quali presupposti, visto che nessuno lo ha chiamato. Io credo sinceramente che se fossi Allegri reagirei in maniera differente dopo tutto quello che ha vinto e quello che ha dimostrato. Vorrei ricordare anche a quelli che hanno perso la memoria che quando lui tornò alla Juventus dopo lo scudetto perso da Pirlo, dopo pochissimi mesi scoppiò la Superlega che fece saltare tutto, fece arrivare all'inchiesta, l'inchiesta portò allo scioglimento di quella Juventus, quindi è lì che è cresciuta la sua voglia di resistenza forse. Però prima o poi anche Max Allegri dirà quello che pensa realmente".