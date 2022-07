Zazzaroni: "Berlusconi col Monza come quando col Milan voleva costruire una Nazionale rossonera"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questa sessione di mercato, Adriano Galliani ha 'inventato' l'obbligo (diffuso) di riscatto solo in caso di salvezza. A sottolinearlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Ivan Zazzaroni: "Sembra di tornare ai tempi del primo Berlusconi quando il Cavaliere - prima di essere invaso dagli olandesi - sentenziò che avrebbe costruito un Milan italiano per avere una Nazionale rossonera", scrive il direttore. L'a.d. dei brianzoli "potrebbe indicare con i fatti - e non solo a parole - al calcio italiano la via giusta per riprendersi dal collasso qatariota. In fondo nulla è più universale di ciò che sembra locale".