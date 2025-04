Zazzaroni: "Conceicao si è guadagnato una porzione di rispetto che spesso gli è stato negato"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha commentato il derby di Coppa Italia andato in scena ieri sera e vinto, con merito, dal Milan di Sergio Conceiçao per 3 a 0. Questo il suo pensiero:

"Al raddoppio di Jovic Sergio Conceiçao ha alzato - ma per un istante - le braccia al cielo prima di recuperare l’espressione triste, concentrata ma triste, delle ultime settimane. La festa soltanto dopo: nessun sigaro stavolta. S’è preso un’altra finale, il portoghese, è uscito imbattuto dai derby di Milano guadagnandosi una porzione di quel rispetto che gli è stato spesso negato - è il suo rimprovero - e insomma ha vissuto una serata di piccole e grandi rivincite personali.

La mancanza di rispetto, del resto, è quasi da contratto. Quando accetti sei mesi per rimetterti in gioco e poi esci dalla Champions e dalle prime posizioni in campionato il consenso lo perdi immancabilmente. È la legge del profitto, del risultato sopra tutto e tutti".