Zazzaroni elogia Allegri con una metafora: "È il cuoco che fa con quello che trova nel frigorifero"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento del lunedì mattina per Il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha detto la sua sulla vittoria di grinta, carattere e personalità del Milan di Max Allegri sulla Fiorentina dell'ex Stefano Pioli:

"Allegri è il cuoco - livornese, naturalmente - che fa con quello che trova nel frigorifero. Se tutti in una volta gli vengono a mancare Rabiot, Pulisic, Nkunku, Estupinan, Loftus-Cheek e Jashari, lui serve a tavola Saelemaekers a sostegno di Leao, Athekame ai lati e alla fine porta a casa il risultato pur senza fare spettacolo. Il conto lo paga Pioli, stavolta. Sarebbe inopportuno trarre delle conclusioni dopo appena 7 giornate poiché la classifica è cortissima e alcuni valori parzialmente inespressi. Di certo, però, il primo posto di Allegri è un segnale tutt’altro che trascurabile, visto che il Milan ha già giocato a Torino, pareggiando - ma avrebbe meritato qualcosa di più - e battuto il Napoli.

Della partita con la Fiorentina c’è poco di conservabile: il primo tempo è stato orribile, nel secondo il ritmo si è alzato e s’è visto qualcosa di meglio. Leão si è acceso dopo il gol. La doppietta l’ha firmata su rigore, un rigore che non c’era: nutro parecchi dubbi sul contatto della mano di Parisi con il collo di Gimenez il quale è crollato a terra come se fosse stato colpito da un destro di Tyson.

I problemi, ora, sono tutti di Pioli “no fire” che ha incassato 3 soli punti su 21.

La Fiorentina è una squadra sospesa nei (suoi) vuoti. A San Siro Kean ha corso male e tenuto pochissimi palloni, il centrocampo di palleggiatori è sembrato troppo leggero e la difesa, al solito, poco protetta.

Questa crisi, lo confesso, mi sorprende. La campagna acquisti mi era piaciuta, sconcertante è ovviamente il rendimento generale: quasi tutti i giocatori - tra vecchi e nuovi - sono decisamente sotto il proprio standard.

La soluzione la può individuare - o indicare - solo Stefano".