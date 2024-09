Zazzaroni: "Il Milan ha un organico buono, ma non sfruttato al meglio. Manca la società"

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto su Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha rilasciato queste parole in vista del derby di Milano tra Inter e Milan in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro: "L'Inter ora è tre spanne sul Milan, è una squadra con le idee chiare. Il Milan ha un organico buono, ma non sfruttato al meglio e poi manca la società e non è questione di Ibra, lui fa Ibra e lo conosciamo, il problema è il resto", ha detto Zazzaroni in radio.

Di seguito la designazione arbitrale per Inter-Milan:

INTER-MILAN Domenica 22/09 h.20.45

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV ufficiale: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA