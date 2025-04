Zazzaroni: "Il Milan non pensa ancora al nuovo allenatore perché non ha ancora il direttore sportivo"

vedi letture

In collegamento a Pressing, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato queste parole sul futuro della panchina del Milan: "Il Milan non pensa ancora al nuovo allenatore perchè non ha ancora il direttore sportivo. Affideranno al nuovo ds la scelta del nuovo tecnico. Fabregas ha già detto di no, così come ha detto di no alla Roma. I nomi che accostano al Milan sono sempre gli stessi, come per esempio Conte. Si parla, ma non ne parlano loro".

Dopo la vittoria contro l'Udinese, Sergio Conceiçao ha commentato così il cambio di modulo: "Abbiamo avuto un po’ di tempo per lavorare, e questo è molto importante. Non l’abbiamo fatto solo questa settimana ma anche quando i giocatori erano in nazionale. Sono arrivati poi dalla nazionale a due giorni dalla partita e allora ho deciso di continuare a quattro. Ma sapevo che lavorando un po’ di più su questo, questa a difesa a 3, con due terzini come Theo e Alex che spingono tanto, potevamo essere più solidi e proteggere di più il centrocampo. Non è il lavoro di un giorno: mi è piaciuto molto che i giocatori all’interno hanno chiuso i corridoi centrali. Abbiamo capito che l’ampiezza dell’Udinese poteva fare male e abbiamo chiuso molto bene. A livello offensivo gli inserimenti di Reijnders e i movimenti di Jovic per mandare Leao in profondità potevano far male all’Udinese. Abbiamo preparato molto bene questa partita e i giocatori hanno sposato questa idea già da alcuni giorni, non solo ieri sulla lavagna”.