Zazzaroni: "Il modello da seguire è il Milan che ha fatto un mercato intelligente"

Ivan Zazzaroni, diretto del Corriere dello Sport, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e in merito al mercato dei top club italiani ha dichiarato: "La Juve non ha quasi fatto mercato. Il Napoli voleva fare mercato, ma non è riuscita a farlo. Il modello da seguire è il Milan che ha fatto un mercato intelligente, pur rinunciando a Donnarumma. Ha una serie di giocatori che ti danno idea di squadra completa"