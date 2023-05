Zazzaroni: "Sconfitto dal Milan, Allegri ha avuto solo il torto di dire la verità"

MilanNews.it

"Perché uno come Max, abituato ad allenare i campioni e cultore dei livelli - per lui esistono quelli in grado di giocare la Champions e quelli che l’Europa la possono frequentare solo da turisti; perché, dicevo, in una stagione complicatissima, sfiancante e irripetibile si è affidato ripetutamente ai ventenni?". Sulle pagine del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni riflette sulla stagione della Juventus e sulle scelte di Massimiliano Allegri, dando una risposta chiara: "Semplicemente perché i presunti campioni presi a costo zero si sono resi autori di prestazioni penose, hanno fatto ridere o piangere tutto l’anno quando non si sono dovuti arrendere a infortuni o ricadute.

Sconfitto dal Milan, Allegri ha avuto solo il torto di dire la verità".