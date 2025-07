Zdrilic, allenatore Perth Glory: "Spero che contro i Milan i ragazzi si divertano e che sia un'esperienza fantastica per tutti"

Alla vigilia di Perth Glory-Milan, terza ed ultima amichevole di questa tourné dei rossoneri tra Asia e Oceania che andrà in scena domani alle ore 12.20 italiane all'HBF Park, l'allenatore degli australiani David Zdrilic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Diavolo. Queste le sue parole riprese da 'ALeagues.com'.

Su Perth Glory-Milan

"Loro giocano nella loro competizione, noi giochiamo nella nostra e non credo che stiamo paragondando mele con mele allo stesso tempo. È come paragonare mele e arance. I loro budget, rispetto ai nostri, sono completamente diversi. Ma una cosa voglio dire: il nostro gioco è la A-League. Quando le squadre più forti vengono in Australia, non solo a Perth, ma in qualsiasi parte dell'Australia, c'è sempre un gran pubblico e un seguito numeroso. Ovviamenteo vogliamo che quegli stessi tifosi vengano a seguirci ogni settimana in tutta l'Australia nella A-League".

Sul calcio in Australia

"È fantastico seguire il calcio mondiale, ma dobbiamo creare il calcio, l'ambiente e il campionato che permettano ai tifosi di venire a vederci. Ma penso che l'abbiate visto contro il Wrexham, dove Wellington, Sidney e Melbourne hanno fatto molto bene contro di loro, che abbiamo la qualità in più rispetto al campionato, abbiamo solo bisogno che i tifosi lo apprezzino".

Sul significato di questa amichevole

"Sono sicuro che ci sono un paio di ragazzi nella squadra che non saranno nemmeno consapevoli di avere un po' di tempo da dedicare alla partita contro il Milan. E ancora, questo ci riporta al punto: un giorno puoi essere in una posizione, giocare nelle giovanili, in Premier League, e il giorno dopo giocare qualche minuto contro il Milan. È proprio questo il bello del calcio. La vita può cambiare molto rapidamente in momenti come questi, quando meno te lo aspetti, può capitarti davanti agli occhi. Quindi spero che si divertino. Spero che la accettino e che sia un'esperienza fantastica per tutti".