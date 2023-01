Zenga: "Assenza Maignan influisce molto, Mirante e Tatarusanu datati: insieme fanno 80 anni. Rico non da Milan"

MilanNews.it

L'ex portiere Walter Zenga, intervenuto a Sky Sport nel pre partita di Salernitana-Milan, ha parlato dell'importanza di Mike Maignan per i rossoneri e quanto stia pesando la sua assenza: “Influisce molto, Maignan è stato il top player del Milan, è sempre stato determinante nelle situazioni importanti. Perdere Maignan per il Milan è un grande punto negativo. Mirante e Tatarusanu sono datati, insieme fanno 80 anni. Opinione personale, Sergio Rico non mi sembra un portiere da Milan, non ha la personalità per essere un portiere da Milan”.