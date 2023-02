Zenga: "Messias a centrocampo? A Crotone ha fatto bene in quella posizione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Zenga, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio - L'originale parlando anche del derby e di Messias: “In questo momento l’Inter è chiaramente favorita rispetto al Milan, stando agli ultimi risultati e alle ultime prestazioni. Messias interno di centrocampo? A Crotone per un anno ha giocato in quella posizione e ha fatto anche bene".