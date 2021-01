Zidane: "Voglio che Modric e Ramos restino al Real"

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Zidane potrà sedersi regolarmente in panchina domani, nel match che il Real Madrid giocherà (inizio alle 21) allo stadio El Sadar di Pamplona, contro l'Osasuna. L'allenatore dei 'blancos', infatti, è risultato negativo al tampone Anticovid dopo un periodo trascorso in isolamento, costrettovi da un suo contatto stretto risultato positivo. Zidane, nella conferenza stampa di oggi, ha parlato anche di mercato, oltre che della partita ("molto difficile") di domani, auspicando che gente come "Modric, Sergio Ramos e Lucas risolvano quantoprima la propria situazione contrattuale". "Non voglio che lascino il Real - ha detto il tecnico francese -: però, si sa come funziona nel calcio, può accadere di tutto". Sull'attaccante belga Eden Hazard, Zidane ha detto che è "pronto per giocare, visto che da giorni ormai si allena normalmente. Non saprei, tuttavia, se possiede i 90' nelle gambe". (ANSA).