Ziliani: "E se avesse ragione Gazidis a volere Rangnick al Milan?"

Sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani parla così del futuro della panchina del Milan: "Con tutto il rispetto per Maldini e Boban, che nella storia del Milan rappresentano tantissimo, la domanda che sommessamente ci permettiamo di fare, mentre la stagione volge al termine, è semplice: e se avesse ragione Gazidis? A volere Rangnick al Milan, intendiamo. Perchè magari ci sbagliamo, ma tra la scelta estiva di Maldini, quella di Giampaolo allenatore, subito abortita per passare all’opzione Pioli, l’idea di rivolgersi a Ralf Rangnick a noi pare di un’altra categoria. Anzi, è il tipo di scelta che ci saremmo aspettati da uomini navigati come Maldini e Boban, calciatori che hanno vissuto in diretta la svolta epocale di Arrigo Sacchi al Milan, lo sconosciuto allenatore portato in rossonero, via Rimini e via Parma, da Berlusconi".