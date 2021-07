Ziliani: "Tadic ha la personalità per reggere San Siro"

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il giornalista Paolo Ziliani ha commentato così le voci su Dusan Tadic: "Anche se ha 32 anni (5 più di Calhanoglu), Tadic suo sostituto sarebbe un formidabile salto di qualità per il Milan. Il serbo dell’Ajax ha classe purissima, è integro, ha la personalità per reggere San Siro, segna come un attaccante e può occupare ogni posizione in attacco".