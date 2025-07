Zille: "Theo era diventato una grana da risolvere al più presto per non trascinarsi troppo in avanti nel mercato estivo”

Federica Zille, giornalista di DAZN, si è così espressa a Radio Rossonera sul calciomercato del Milan e le strategie rossonere per gli acquisti e le cessioni: “Il Milan ha le idee chiare, quando il Fenerbahce raddoppia l’offerta economica per Brown, i rossoneri non rilanciano anche perché sono consci di cosa possono spendere. Secondo me è da apprezzare avere una linea precisa. Va anche detto che aver esplicitato tutte le esigenze di mercato dà il coltello dalla parte del manico alle altre società. È vero che il Milan cerca prima il calciatore e poi va dalla società con offerte più basse, è un po’ simile a ciò che è successo al Galatasaray per Calhanoglu. I turchi hanno prima agganciato il calciatore e poi volevano convincere l’Inter premendo sulla volontà del calciatore. L’addio rapido di Reijnders? La questione era avere subito soldi per il mercato. Theo Hernandez? Era diventato una grana da risolvere al più presto per non trascinarsi troppo in avanti nel mercato estivo.

“Il progetto americano, all’inizio, era in rampa di lancio, adesso è difficile convincere i calciatori a venire al Milan. Bisogna puntare, non necessariamente in modo negativo, sul gruppo più che sul singolo. Anche il PSG lo ha capito prendendo giocatori più funzionali rispetto alle solite figurine”.