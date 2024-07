Zirkzee a Manchester per le visite mediche con lo United

vedi letture

Joshua Zirkzee è pronto a diventare un nuovo calciatore del Manchester United. Stando infatti a quanto riportato in mattina da Fabrizio Romano sui propri canali social, l'ex obiettivo di mercato del Milan sarebbe sbarcato nella nottata in Inghilterra per sottoporsi nella mattinata di oggi alla visite mediche con i Red Devils. Svolto il classico iter, il classe 2001 incontrerà ufficialmente per la prima volta anche Erik ten Hag, principale promotore di quest'affare.

Inoltre, riporta il collega, Joshua Zirkze firmerà oggi il suo contratto che lo legherà al Manchester United fino al 30 giugno 2030. Il Bologna, spettatore di questa vicenda, riceverà poco più rispetto al valore della clausola rescissoria, ovvero 42.5 milioni di euro invece che 40, non tutti subito ma dilazionati nei prossimi tre anni.