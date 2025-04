Zirkzee, grave infortunio e stagione finita: con lo United pochi gol e rendimento insufficiente

La prima stagione di Joshua Zirkzee con la maglia del Manchester United si chiude nel peggiore dei modi. L’attaccante olandese, arrivato dal Bologna la scorsa estate per oltre 40 milioni di euro, dopo esser stato anche considerato e corteggiato dal Milan, ha rimediato un grave infortunio al bicipite femorale del ginocchio sinistro durante l’ultima sfida di Premier League contro il Newcastle.

A confermare la notizia è stato lo stesso tecnico Ruben Amorim nella conferenza stampa pre-Europa League: “Zirkzee non sarà più disponibile per il resto della stagione. Deve pensare al recupero e a prepararsi per la prossima annata”. Per l'attaccante olandese, soltanto 7 gol complessivi di cui appena 3 in Premier League, l’ultimo dei quali a dicembre.