Zirkzee in difficoltà, il suo United cola a picco: il Tottenham passeggia 3-0

vedi letture

Nuova stagione, stesso vecchio Manchester United degli ultimi anni. Nonostante l'ennesimo mercato importante che ha portato alla corte dell'allenatore olandese Erik Ten Hag giocatori come Joshua Zirkzee e Manuel Ugarte, l'anno scorso al Psg, i Red Devils hanno cominciato male il loro campionato con solamente 7 punti in sei partite. Hanno vinto due gare, pareggiata una e perse ben tre: otto i gol subiti e solo cinque quelli fatti.

Joshua Zirkzee, dopo il gol all'esordio, è stato impalpabile e anche nella gara di oggi è stato sostituito all'intervallo. Oggi lo United è crollato in casa a Old Trafford contro il Tottenham Hotspur che è andato in vantaggio subito con Brennan Johnson e poi, sfruttando l'espulsione di Bruno Fernandes, ha completato la sua gara perfetta grazie con i gol di Kulusevski e Solanke che hanno fissato il punteggio sullo 0-3 finale. In classifica la squadra di Ten Hag occupa il dodicesimo posto e dista già otto punti dalla vetta.