Zirkzee sempre più verso lo United: contatti in corso col Bologna per definire l'affare

vedi letture

Ore decisive per il trasferimento di Joshua Zirkzee al Manchester United. In questi minuti, il club inglese e il Bologna sono in contatto per definire i dettagli del trasferimento del calciatore classe 2001 che dopo la fine dell'Europeo dell'Olanda volerà in Inghilterra per iniziare la sua avventura in Premier League.

Definitivamente archiviata la pista Milan da qualche giorno, soprattutto dopo la conferma e le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa: "Zirkee ormai è passato". L'agente del calciatore Kia Joorabchian è ora al lavoro coi red devils per trovare la quadra in tempi stretti. E in queste ore, Manchester United e Bologna sono in contatto per delineare il pagamento della clausola risolutoria da 40 milioni di euro.