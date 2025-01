Zoff: "Per le possibilità che hanno Juventus e Milan e per la loro storia, non andare avanti in Champions sarebbe un fallimento sportivo"

vedi letture

Dino Zoff, ex portiere, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul percorso in Champions League di Milan e Juventus: "Per le possibilità che hanno Juventus e Milan e per la loro storia, non andare avanti in Champions League - così come restare fuori dalla prossima edizione - sarebbe inevitabilmente un fallimento sportivo. È vero, magari a livello economico e finanziario i mancati introiti si possono recuperare risparmiando qua e là, ma sul piano sportivo c'è solo una lettura. Thiago Motta e Sergio Conceiçao si giocheranno pure il quarto posto ancora a lungo, anche se ora i rossoneri sono inevitabilmente un po' più in ritardo di condizione della Signora: sabato forse avevano ancora la testa alla Supercoppa Italiana... Per quanto riguarda la Juventus, invece, il compito dell'allenatore non è mai facile e con tutti questi pareggi la mia impressione è che non ci sia stata chissà quale evoluzione dall'inizio della stagione. Le potenzialità ci sono e adesso la squadra deve cercare di rialzarsi definitivamente, come è logico che sia.

Ora ovviamente si parla tanto di calciomercato perché è il mese in cui ci si può rinforzare, ma la mia impressione è che Juventus e Milan siano già attrezzate, fornite bene a livello di calciatori: hanno rose profonde e, se il problema sono i tanti infortuni, allora forse servirebbe fare in modo di evitare tutti questi problemi fisici. Sul mercato ci si rinforza davvero soltanto se arriva un giocatore veramente buono, che a quel punto non fatica a inserirsi nel gruppo a metà stagione, non ha necessità di particolari tempi di ambientamento".