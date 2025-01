Zola: "Chi prende Walker fa un grande affare. In A potrebbe fare la differenza con il suo fisico"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola, ex giocatore, ha parlato così di Kyle Walker, difensore del Manchester City accostato con insistenza nelle ultime ore al Milan: "Parlare di Walker è come scoprire l'acqua calda: si tratta di un calciatore fisicamente di altissimo livello e da questo punto di vista anche in Serie A potrebbe fare la differenza. Arriverebbe da un torneo che a livello fisico è il più impegnativo d'Europa e quindi sarebbe un difensore capace di avere un grande impatto. Chiunque lo prenda, farà un grande affare. Il suo ruolo naturale è quello di esterno destro nella difesa a quattro o di laterale sempre da quella parte nel 3-5-2. Con Guardiola ha fatto pure il marcatore di destra nella linea a tre, ma in quella posizione non puoi mai distrarti e lui a volte nella marcatura sui piazzati... si dimentica l'uomo sul secondo palo. Da difensore centrale nella linea a quattro credo non si troverebbe bene. Per questo lo vedo meglio come terzino.

La sua leadership? Per lui parlano i trofei che ha conquistato con il City avendo sempre un ruolo di primo piano nella squadra e nello spogliatoio. Non dimentichiamoci che è anche titolare in nazionale. È uno che spinge tanto: la fascia la percorre parecchie volte e piazza buoni cross o arriva alla conclusione".