“Con il calcio si rinasce”. Parola di Gianfranco Zola, The Magic Box, intervistato dal Corriere dello Sport: “Capisco la preoccupazione - spiega - ma rivedere i calciatori può aiutarci a ritrovare l’allegria. Ricominciare non sarà semplice, e anche il pallone può dare il suo contributo. Spero si riesca a finire la stagione, non farlo sarebbe ingiusto”.