Zola: "Milan, United, Barcellona, Real hanno vinto tutto con giocatori nati in casa. Perché non può essere così anche qui?"

Gianfranco Zola, ex giocatore e attualmente vice-presidente della Lega Pro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Milan, United, Barcellona, Real hanno vinto tutto con giocatori nati in casa, affiancati da campioni che li hanno fatti crescere. Perché non può essere così anche qui? Io penso alla C. Abbiamo tante idee. Dobbiamo conoscere bene la realtà, confrontarla con quelle straniere e proporre il progetto ai club. Che poi devono agire".