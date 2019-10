Zoppini, (Populous): "San Siro è obsoleto, il nostro stadio meglio di quello del Tottenham"

Alessandro Zoppini, uno dei responsabili del progetto del Nuovo Stadio di Milano per conto di Populous, è intervenuto a Radio Sportiva, queste le sue parole su San Siro e sul loro progetto: "Noi siamo partiti dal desiderio di creare qualcosa di unico per la città di Milano. Abbiamo utilizzato i due simboli principali che sono il Duomo e la Galleria. Volevamo uno stadio estremamente funzionale, che riqualificasse insieme a tutto il contesto una zona urbana attualmente dequalificata: uno stadio a consumo zero anche perchè il terreno ora è occupato da un piazzale vuoto per 6 giorni su 7. E' uno stadio che garantirà la migliore geometria del catino mai realizzata, meglio di progetti recenti come lo stadio del Tottenham: ci sarà una grande atmosfera per i tifosi ma anche uno stadio aperto a tutti gli abitanti del quartiere. Si ricicleranno risorse energetiche, sarà più basso rispetto all'attuale e attenuerà i rumori all'esterno. Per il vicinato sarà quasi impercettibile: è prevista la piantumazione di alberi ad alto fusto che schermeranno completamente lo stadio. Noi abbiamo fatto il nostro mestiere, il meglio che potevamo, poi Inter e Milan dovranno decidere quale dei due progetti portare avanti: noi siamo fiduciosi, la gente e i media ci vedono favoriti ma questo non vuol dire niente. Abbiamo lavorato per più di un anno sulla fattibilità di San Siro, però è come una vecchia macchina: consuma troppo, fa troppo rumore e non ha i confort attuali, e quindi è un edificio ormai obsoleto. Siamo pronti per iniziare anche domani, in tre anni e mezzo/quattro si può realizzare il progetto, che dovrà sicuramente essere pronto per le olimpiadi del 2026."