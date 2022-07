Zwirn (Arena Investors): "Elliott ha fatto un ottimo lavoro. Non comprendiamo il gesto di Blue Skye"

MilanNews.it

Arena Investors è una delle società che ha collaborato con il Fondo Elliott in questi ultimi anni alla guida del Milan. Il co-fondatore del fondo e attuale CEO della società Dan Zwirn ha parlato ai microfoni di Calcio&Finanza e ha commentato il lavoro dei Singer in via Aldo Rossi, con un focus sulle accuse di Blue Skye allam proprietà rossonera in merito alla cessione a RedBird Capital Partners. Queste le sue parole: "Vista la lunga relazione, siamo ovviamente profondamente delusi dalla situazione attuale. Hanno davvero guidato la trasformazione del valore del Milan e pensiamo che abbiano fatto un ottimo lavoro. Sfortunatamente, non comprendiamo le ragioni di questa azione poiché Elliott non ha fatto altro che aggiungere valore al club e hanno sempre operato in maniera trasparente e professionale. Durante tutto il periodo dell’investimento abbiamo mantenuto anche un rapporto molto produttivo con Ivan Gazidis, che ha svolto un ottimo lavoro sul lato commerciale insieme a Giorgio Furlani di Elliott".