Le pagelle - Maignan miracoloso, san Fikayo. Chukwueze elettrico

Queste le pagelle di Newcastle-Milan di Champions League:

Maignan 7: non può nulla sulla bordata di Joelinton, si supera invece sul tiro a giro di Guimaraes dal limite. Un vero e proprio miracolo.

Calabria 6: ancora in difficoltà fisicamente, ma cresce nel corso della partita. Soffre la velocità di Gordon.

Tomori 7: san Fikayo. Nel primo tempo salva un gol praticamente fatto, guida tutta la difesa ed evita sbandate.

Theo 6: non marca come un difensore, lo sappiamo. Ma dà tutto e porta il risultato a casa. Nel finale può trovare il terzo gol con la porta sguarnita ma tira da centrocampo e non va.

Florenzi 6: uno dei pochi che riesce a dare pulizia tecnica per tutti e 90 i minuti.

Musah 6: tanta corsa, tantissima. Entra nel gol del pareggio con il passaggio verticale per Leao (dal 83’ Chukwueze 7: entra e segna al primo pallone toccato. L’uomo della provvidenza. Regala la vittoria al Milan e zittisce qualche malelingua).

Reijnders 5.5: il motore si è un po’ inceppato e inizialmente gira a vuoto. Si riprende un po’ nella ripresa.

Loftus-Cheek 5: dopo lo stop post PSG non riesce più a trovare quella brillantezza fisica che lo faceva letteralmente volare. Tanti errori, perde i duelli con Joelinton (dal 72’ Pobega 6: fa legna e botte, come voleva Pioli).

Pulisic 6.5: al posto giusto al momento giusto, come spesso gli capita quest’anno. Segna il gol del pareggio che compensa una prestazione con qualche imprecisione di troppo (dal 73’ Jovic 6: entra col giusto nervosismo addosso, dà la scossa giusta. Conduce alla perfezione il contropiede che porta al gol di Chukwu)

Giroud 6: tanta sofferenza e lavoro sporco. Ha un solo pallone in area, lo tramuta nell’assist per Pulisic (dal 82’ Okafor 6: Dà freschezza, si muove tanto ed è utile quando il Newcastle si allunga).

Leao 6: tutti si aspettano la giocata da campione, lui trova solo il palo. Deve ringraziare Chukwueze che qualche minuto dopo la insacca (dal 88’ Bartesaghi: sv).

Pioli 6: partita dalle due facce. Tanta sofferenza nel primo tempo, con la squadra spaccata e molto disunita. La risolve invece nella ripresa con i cambi, tutti azzeccati. Esce dalla Champions League, ma non dall’Europa.