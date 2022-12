Pagelle - Adli pimpante. Origi dà segnali. Tomori e Tonali in palla. Rebic preoccupa

MilanNews.it

Queste le pagelle di Arsenal-Milan:

Tatarusanu 5: la punizione di Odegaard è calciata bene e passa sopra la testa di Origi, ma lui non prova nemmeno a tuffarsi. Scellerato il passaggio nel varco centrale con cui coglie in controtempo Adli e avvia l’azione del 2-0 dell’Arsenal. In generale, prosegue su quella linea di profonda insicurezza che incute in tutte le situazioni di gioco.

Kalulu 6: dirottato ancora a destra, si fa vedere in fase offensiva con il primo tiro della partita. Dietro non ha grandi situazioni da controllare. (dal 46’ Thiaw 6)

Gabbia 6: parte con un paio di falli (uno era ai suoi danni), poi prende le misure agli avversari e controlla bene la sua zona di competenza.

Tomori 6.5: ci sono due foto della sua partita: la prima è quella in cui ringhia dopo il gol del 2-0 dell’Arsenal, a sottolineare l’errore da cui nasce quella rete. La seconda è il suo imperioso stacco di testa sulla punizione di Tonali con il quale fa il gol del 2-1.

Pobega 6: esperimento da terzino che passa la prova della sufficienza. (dal 73’ Bozzolan 6: al primo affondo, si procura la punizione da cui nasce il gol di Tomori)

Tonali 6.5: in cabina di regia dall’inizio alla fine, è perfetta la punizione con la quale pennella il pallone del 2-1 sulla testa di Fik Tomori. Mostra già una buona gamba nonostante i carichi pesanti di lavoro di questi giorni.

Vranckx 6: si alza spesso in pressione e fa tanto lavoro oscuro in mezzo al campo. (dal 73’ Krunic 6)

Saelemaekers 6: inizia bene la partita, ha un minutaggio limitato e questi sono i primi scampoli di partita veri dopo l’infortunio. Fa il suo senza senza forzare. (dal 46’ Brahim Diaz 6)

Adli 6.5: sente che queste sono chance importanti e anche contro i Gunners prova a far vedere le sue doti tecniche. Ci riesce principalmente nella prima parte del primo tempo, poi va un po’ in calando ma è certamente tra i più positivi dentro la prima partita vera dei rossoneri durante questa sosta. (dal 73’ Bennacer 6)

Rebic 5: imballato come non mai, è quasi totalmente assente per gran parte della partita, con diverse posizioni di fuorigioco e poca partecipazione alle azioni offensive del Milan. Una ripresa non al top per lui. (dal 73’ El Hilali sv)

Origi 6: le due occasioni principali del Milan sono a firma sua. La prima è con un destro a giro che va a stamparsi sulla traversa, la seconda è sul cross di Adli ma di testa non trova la porta dei Gunners. Prova a fare da riferimento, ma dopo i primi 20-25 minuti, la squadra gli taglia i rifornimenti. (dal 56’ Lazetic 5.5)

All. Pioli 6: il Milan parte forte nei primi 20 minuti e ha in mano la partita fino alla punizione di Odegaard. Poi si fanno sentire i carichi di lavoro svolti fino a ieri. Non può essere soddisfatto della prova di Rebic.