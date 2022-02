Pagelle - Leao meravigliao. Maignan: che assist! Ante, così non va

Queste le pagelle di Milan-Sampdoria:

Maignan 7: parate effettuate? Zero. Allora, come all’andata, pesca Leao con un lancio di 70 metri che questa volta Rafa tramuta nel gol vittoria. Al Ferraris, invece, Audero fece una paratona. Attento nelle uscite e preciso nel gioco con i piedi.

Calabria 6,5: ottima prova del terzino milanista che si esibisce in una grande diagonale difensiva nel primo tempo a sbattere la porta in faccia a Candreva.

Tomori 6,5: Caputo e Sensi non gli creano il minimo grattacapo. Prezioso nella costruzione dal basso quando trasmette palla velocemente.

Romagnoli 6,5: anche lui, come Tomori, non va mai in sofferenza. Nonostante il giallo preso nel primo tempo, non ha passaggi a vuoto. Si ritrova sul destro il pallone del possibile 2-0.

Florenzi 6: gioca a sinistra e si vede che non è propriamente a suo agio. Ma il bene della causa collettiva viene prima di quello personale. Pregevole una serpentina con tunnel a Conti. (dall’88’ Kalulu sv).

Bennacer 7: partitona di Ismael che è letteralmente ovunque. Recupera una quantità industriale di palloni, specie di seconde palle, che sono utilissime al Milan per rimanere alto nella metà campo della Sampdoria. La connessione con Tonali è sempre più forte. (dal 75’ Krunic 6: entra bene e pressa a tutto campo. Prezioso).

Tonali 7: ormai il suo standard è questo. Quando scenderà anche solo di mezzo punto, sarà una notizia. Domina il centrocampo, chiude con intelligenza le linee di passaggio ai centrocampisti blucerchiati e legge bene i ritmi della gara.

Messias 6: va a corrente alternata, sembra che si accenda nel finale di primo tempo quando costringe Falcone a una paratona. (dal 57’ Saelemaekers 6: subentra bene a Messias, con svariate discese sulla corsia di destra e una serpentina finale che meritava miglior sorte).

Brahim Diaz 6: la Samp fa tanta densità in mezzo al campo e non gli permette di giocare tra le linee con tranquillità. Allora lui ringhia sui portatori di palla rendendo vano il tentativo di costruzione dal basso di Giampaolo. (dal 57’ Kessie 5,5: non entra bene, il clima attorno a lui non è positivo con i tifosi che si stanno schierando chiaramente contro di lui. La sua prestazione non è brillante).

Leao 7.5: il gol è una perla, per rapidità d’esecuzione e controllo con il quale si libera del diretto avversario. È devastante quando prende ritmo tanto è vero che la Samp gli fa una gabbia attorno per evitare che possa avere troppo spazio per accelerare. (dal 57’ Rebic 5: ha i piedi a zappa. Gli capitano almeno quattro occasioni per poter far male e lui, per tutta risposta, se le mangia. Deve salire velocemente nel rendimento).

Giroud 6: costringe Falcone a due paratone. Una su colpo di testa e una in rovesciata. Rispetto alle ultime partite, anche a causa di una densità difensiva molto importante della Samp, gli arrivano pochi palloni dentro l’area. Però cuce bene il gioco.

All. Pioli 6.5: vittoria pesante, perché rimette il Milan in vetta alla classifica. Peccato che i suoi ragazzi non siano riusciti a chiudere la partita, un po’ per le paratone di Falcone e un po’ per demeriti propri.