Pagelle - Pulisic illumina, Giroud gol e assist. Tomori con troppe sbavature

Queste le pagelle di Bologna-Milan

Maignan 7: paratissima su Aebischer, che ricorda quelle che si fanno nel futsal. Rimane in piedi fino alla fine e, di spalla, devia il pallone oltre la traversa. Intervento decisivo per evitare che il Bologna torni in partita anche nel risultato.

Calabria 5.5: parte bene, come tutta la squadra, poi però cala vistosamente alla distanza, con Ndoye che gli crea non pochi problemi. (dal 72’ Kalulu 6: fa rifiatare Calabria).

Thiaw 6.5: muro, sia nelle palle alte sia nelle letture basse. Zirkzee non passa una bella serata quando passa nelle sue zolle.

Tomori 5.5: primo tempo bene fino alla mezz’ora, poi inizia a inanellare una serie di errori che, alla lunga, possono essere un problema. Deve alzare il livello di valutazione delle giocate e non fare cose complicate. A quelle ci pensano quelli davanti a lui.

Theo Hernandez 6: nel primo tempo ha le marce alte, a volte altissime, creando diverse occasioni importanti in fase offensiva. Nel secondo tempo legge male alcune soluzioni. Prende un giallo per proteste evitabile.

Loftus-Cheek 6.5: meno vistoso di Reijnders, ma come occupa il campo e come si propone sempre per il passaggio, senza paura. È lui che si abbassa sulla linea di Krunic nella fase di non possesso. (dal 72’ Pobega 6: libera il sinistro da distanza importante. Entra in campo quando le energie della partita sono tutte in riserva).

Krunic 6: inchiodato davanti alla difesa, fa quello che deve fare, ovvero dare un’opzione di gioco ai centrali e alle mezzali. E lo fa molto bene.

Reijnders 7: si presenta subito con personalità al campionato italiano. Crede, più di Leao, nel poter arrivare sulla palla scucchiaiata da Pulisic alle spalle dei difensori del Bologna e la evolve nell’assist per il gol del vantaggio milanista, targato Olivier Giroud. Fa un ottimo lavoro anche nella fase di non possesso. Esordio più che positivo.

Pulisic 7.5: svaria molto sul fronte offensivo, con Pioli che gli chiede di creare superiorità negli spazi. Bellissima la palla alle spalle della difesa bolognese che Reijnders trasforma nell’assist per il gol di Olivier Giroud. Meravigliosa l’azione ala-pivot con Giroud che lui determina con il destro, potente e preciso, dello 0-2. (dal 72’ Chukwueze 6: quando riesce a fare qualcosa, lo fa bene).

Giroud 7.5: inizia il campionato con il gol numero 25 in Serie A, il 33° con la maglia del Milan. Attacca il secondo palo sull’assist di Reijnders e la mette dentro, dimostrando che l’istinto killer non ha età. Chiude il triangolo con Pulisic che l’americano tramuta nel raddoppio. (dal 72’ Okafor sv: non gli arriva un pallone giocabile che sia uno).

Leao 6: quando sgasa, fa veramente impressione. Però sembra dedicarsi più all’estetica che alla sostanza. Non una prova da ricordare quella di Rafa nella fornace del Dall’Ara. Si scatena negli ultimi minuti con un’azione personale da urlo, ma il suo mancino va a sbattere contro il palo.

All. Pioli 6.5: il Milan del primo tempo è bellissimo con la palla tra i piedi, crea tantissimo e concretizza – ancora – poco per quanto fatto vedere. Dietro ci sono delle sbandature, specie dei singoli, che non possono e non devono passare inosservate. Benissimo i giochi a due o a tre dei suoi con la palla tra i piedi. C’è ancora molto su cui lavorare, ma inizia bene.