Monza-Milan, le pagelle dei rossoneri: Pulisic e Reijnders i migliori, bene anche Loftus-Cheek

vedi letture

Ecco le pagelle di Monza-Milan, sfida amichevole valida per il primo Trofeo Silvio Berlusconi e terminata con la vittoria dei rossoneri ai calci di rigore (1-1 al 90'):

MAIGNAN 6,5: doppia parata nel primo tempo su Maric e Pessina, incolpevole sul gol di Colpani. Nella ripresa salva anche su Caprari. Il francese è sempre una sicurezza tra i pali.

KALULU 5,5: si fa saltare con troppa facilità da Carlos Augusto che poi manda in gol di Colpani. Era alla prima da titolare nelle amichevole estive, deve ancora trovare la forma migliore.

THIAW 6: partita senza grosse sbavature. Nel primo tempo soffre in alcune occasioni la rapidità di Mota, ma con il suo fisico è normale che non sia ancora al top della forma.

TOMORI 5,5: liscia il pallone in occasione del gol di Colpani. E' l'unico errore in una partita per il resto attenta e in cui non ha mai sofferto gli attaccanti brianzoli.

THEO HERNANDEZ 6: intraprendente fin dai primi minuti, si fa vedere spesso in avanti, è sicuramente uno dei più in forma, anche se non segue Colpani in occasione del gol dell'1-1. Esce dal campo con un problemino alla coscia sinistra (dall'80' Bartesaghi sv)

LOFTUS-CHEEK 6,5: corre tanto dal primo all'ultimo minuto. Non mancano poi gli inserimenti senza palla. Fa sentire la sua fisicità sulla trequarti.

KRUNIC 6: si vede poco in fase di impostazione, fa più che altro da schermo davanti alla difesa.

REIJNDERS 7: quando ha il pallone tra i piedi sa sempre cosa fare. Gioca quasi sempre in avanti e in verticale. Il Milan aveva bisogno di un giocatore così in mezzo al campo.

PULISIC 7: si procura il rigore, lo sbaglia, ma poi segna sulla ribattuta. E' tra i più attivi in campo, gioca tanti palloni e prova sempre a puntare l'uomo. (dall'80' Chukwueze sv)

GIROUD 5,5: non tocca tanti palloni, ma è comunque lui che manda in porta Pulisic in occasione del rigore. Esce dal campo con un problema alla caviglia sinistra (dall'80' Colombo sv)

LEAO 6: ha due grandi occasioni alla fine del primo tempo e ad inizio ripresa, ma le sbaglia entrambe. Quando parte palla al piede non lo ferma nessuno, deve però migliorare nelle conclusioni in porta. (dall'80' Okafor sv)