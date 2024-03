Pagelle - Pulisic tocca quota 10. Okafor attivo. Male Jovic e Chukwueze

Il Milan batte l’Empoli per 1-0 grazie al gol numero 10 di Christian Pulisic in questa stagione e porta a casa la seconda partita consecutiva dove vince con il minimo scarto. Queste le pagelle del match contro i toscani.

Maignan 6: una partita dove ha dovuto gestire l’ordinario, senza parate di spessore o pericoli assoluti sulla schiena.

Calabria 5.5: ancora un po’ arrugginito in certi frangenti. Nel secondo tempo ha una palla gol importante, su cross di Okafor, ma non riesce a indirizzarla tra i pali di Caprile.

Thiaw 6: l’attacco dell’Empoli non è di quelli che ti fanno perdere il sonno la notte. Specie nel primo tempo, cerca di alzare la squadra nella metà campo offensiva gravitando spesso oltre la linea di centrocampo.

Tomori 6: il match gli consente un ritorno tra i titolari tutto sommato tranquillo. Mette minuti importanti nelle gambe in vista dei prossimi impegni. (dal 63’ Kalulu 6: c’è da togliersi di dosso la polvere dei lunghi mesi passati ai box, ma lo fa con tranquillità e senza prendersi rischi).

Theo Hernandez 6: con Okafor che gioca più stretto rispetto a Leao, lui ha più campo sulla fascia mancina. Qualche sgroppata degna di nota e tanta gestione delle forze.

Bennacer 5.5: da lui, obiettivamente, ci si aspetta sempre prove di un certo spessore. Un po’ mezzala, un po’ incursore, non trova giocate qualitativamente impattanti nell’arco della gara.

Reijnders 6: mezzo voto in più rispetto a Bennacer per l’intraprendenza e per la verticalità che cerca di dare alla manovra. (dal 63’ Musah 6: mette dinamismo e densità dentro i minuti che Pioli gli concede nella seconda parte della partita).

Pulisic 7: il gol numero 10 in stagione regala tre punti al Milan in una domenica in cui la squadra, nel suo complesso, sembra essere in risparmio energetico. È sicuramente il più attivo di tutti quelli in campo. (dal 63’ Chukwueze 4.5: entra per dare fiato a Pulisic, ma fa vedere il perché Pioli non lo abbia mai fatto svestire della tuta nelle partite precedenti. Cestina un’occasione enorme che Okafor gli aveva apparecchiato oltre a tanta, troppa, superficialità).

Loftus-Cheek 6.5: i giocatori dell’Empoli gli sbattono addosso per quanto lui sia dominante a livello fisico. Cuce il gioco perché Jovic è totalmente fuori da ogni situazione di aiuto alla squadra.

Okafor 6.5: insieme a Pulisic è quello che ha maggior ritmo nelle giocate. Confeziona l’assist per il compagno in occasione del gol vittoria, cerca tante volte l’uno contro uno, mette in porta anche Chukwueze e Calabria, ma i suoi assist vengono cestinati.

Jovic 4.5: cestina in maniera importante la chance da titolare che Pioli gli concede. Sembra un corpo totalmente estraneo a tutto il contesto che gli gira attorno. Un pomeriggio da dimenticare. (dal 73’ Giroud 6: probabilmente Pioli lo mette dentro più per cercare di dare una scossa all’attacco vista l’apatia di Jovic. Cerca di posizionarsi in area, ma non gli danno una palla che sia una).

All. Pioli 6: secondo 1-0 consecutivo e altri tre punti che cementificano la posizione del Milan in zona Champions League. Non una prova brillante dei suoi giocatori, ma per quanto visto e per il momento che sta attraversando, meglio così. Ora sotto con lo Slavia giovedì.