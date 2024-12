È stata una lunghissima giornata: dall'esonero di Fonseca al primo allenamento con Conceiçao. Rivivila passo dopo passo con tutte le news

20:10 - In attesa della conferenza stampa di domani alle ore 12, Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha preso la parola direttamente da Milanello dopo il primo allenamento diretto con la casacca rossonera. Le parole del tecnico portoghese sui canali tematici del club: "Sono orgoglioso di questa avventura. L'emozione è momentanea perché dobbiamo lavorare. Dobbiamo avere cuore caldo e testa fresca per lavorare al massimo e riuscire a vincere le partite: è quello che vogliamo noi. Rappresentiamo un grandissimo club a livello mondiale e dobbiamo essere all'altezza".

Sulla preparazione in vista della Supercoppa: "Non abbiamo tanto tempo ma questa non è assolutamente una scusa. Con il tempo che ho a disposizione devo lavorare al massimo perché i giocatori capiscano cosa devono fare a livello individuale e poi collettivamente per essere una squadra forte ogni partita. Non c'è un'altra strada c'è tanto lavoro da fare ed è qua con loro: se abbiamo una grossa mentalità, poi con l'organizzazione e la qualità che i giocatori hanno possiamo fare delle belle cose"

Messaggio ai tifosi: "Le parole sono parole. Io devo dimostrare con i fatti e i risultati. Dietro ci deve essere un lavoro grande da parte di tutti: non solo giocatori ma anche ogni membro dello staff. Siamo qua per lavorare. Quello che dico ai tifosi è che lavoreremo tanto per essere all'altezza di questo grande club"

19.15 - Si è conclusa poco fa la prima sessione di allenamento di Conceicao a Milanello.

17.49 - È in corso in questi istanti il primo allenamento di Sergio Conceicao da nuovo tecnico rossonero.

17.14 - Dopo essere arrivato a Milanello insieme al suo staff intorno alle 15:30 e aver incontrato la dirigenza al completo, Furlani, Ibrahimovic e Moncada, apprende la redazione di MilanNews.it che Conceicao a breve scenderà in campo con la squadra per la sua prima sessione di allenamento da tecnico del Milan.

15.40 - È arrivato in questi istanti a Milanello, che diventa blindatissimo, Sergio Conceicao. Il nuovo allenatore rossonero dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento con la squadra dopo aver incontrato la dirigenza rossonera presente. Insieme al tecnico portoghese ha raggiunto il centro sportivo del Milan anche il suo staff.

15.20 - Il club rossonero, riporta gianlucadimarzio.com, potrà decidere unilateralmente di interrompere il rapporto con Conceicao dopo sei mesi, a fine stagione. L’allenatore portoghese e lo staff percepiranno un milione e mezzo fino al 30 giugno 2025. Se il rapporto andrà avanti, lo stipendio passerà a 3,5 milioni di euro, staff compreso.

14.41 - Sérgio Conceição è appena sbarcato a Linate. Il nuovo allenatore del Milan ha viaggiato in questa mattinata partendo da Porto insieme al suo staff. Adesso per il tecnico portoghese la direzione sarà Milanello, con tutta la squadra lì presente ad aspettarlo

14.00 - Quella del Milan é la sesta panchina che salta dall'inizio del campionato di serie A 2024-'25. Oggi é arrivata l'ufficialità dell'esonero di Paulo Fonseca dopo l'1-1 casalingo contro la Roma. Gli allenatori sin qui esonerati sono stati De Rossi, Juric, Gotti, Gilardino e Nesta.

13.11 - Fonseca è uscito da Milanello per l'ultima volta. Intercettato dai microfoni di Sky Sport ha salutato così i tifosi rossoneri: "Grazie per il sostegno e rispetto, per me è stato un orgoglio allenare il Milan. Ho già salutato la squadra"

13.00 - Paulo Fonseca saluta il Milan dopo solo 200 giorni e 24 gare ufficiali. Il ruolino di marcia del tecnico portoghese è stato tutt'altro che memorabile, specialmente se si considera il valore che ha la rosa rossonera sulla carta. In totale Fonseca chiude con una media punti di 1,75 a partita: numeri che di certo non esaltano e sono lo specchio puntuale della sua fallimentare esperienza in rossonero.

12.20 - Dopo l'arrivo di Paulo Fonseca, al centro sportivo di Milanello sono arrivati anche Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. La dirigenza si riunisce dunque, oggi in quel di Carnago per salutare l'ex allenatore e accogliere quello nuovo ormai in arrivo.

12.00 - Sergio Conceiçao è in partenza per Milano. La foto del prossimo tecnico del Milan in aereoporto è stata pubblicata dall'account X del sito web portoghese Cabine Desportiva. Il portoghese atterrerà nel capoluogo lombardo verso le 14.30 e si dirigerà nel pomeriggio a Milanello per prendere confidenza con strutture e verosimilmente per incontrare anche la dirigenza. Domani il primo allenamento prima della partenza verso l'Arabia Saudita per la Supercoppa: CLICCA QUA PER LA FOTO.

11.48 - Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo l'arrivo di Paulo Fonseca, al centro sportivo di Milanello sono arrivati anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. La dirigenza dunque si fa vedere oggi in quel di Carnago per salutare l'ex allenatore e accogliere quello nuovo ormai in arrivo.

11.35 - Questo è di fatto l'ultimo giorno rossonero per Fonseca che, come testimoniato dal video in possesso di MilanNews.it, è arrivato in questi minuti al centro sportivo di Milanello per l'ultima volta: qui ritirerà le ultime cose e lascerà spazio a Sergio Conceiçao che si insedierà a partire dal pomeriggio. GUARDA IL VIDEO

10.45 - Il Milan era andato vicinissimo a ingaggiare Conceiçao, almeno secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport che sottolinea come in estate parte del management rossonero spingesse per il portoghese sulla panchina del Milan ma che alla fine era prevalso il nome di Paulo Fonseca. Con l'esperienza di qeust'ultimo nafragata malamente in pochi mesi, la dirigenza rossonera ha ricontattato l'ex Lazio già dieci giorni fa e in poco tempo ha trovato un accordo. Si attende l'ufficialità.

10.15 - In totale, tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, Fonseca si è seduto sulla panchina rossonera per 24 volte: di queste 12 sono state vittorie, 6 sconfitte e 6 pareggi. A pesare però è la posizione in classifica con il Milan che è ottavo a 13 punti dalla vetta e a 8 dalla zona Champions. Gioca un ruolo non indifferente anche il rendimento nei big match: una sola vittoria in sette gare.

10.00 - Ora è ufficiale: Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. La nota del club: "AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro".

09.33 - Nonostante oggi fosse prevista una giornata di riposo, c'è stato un cambio di programma per il Milan per quanto riguarda le sessioni di allenamento. Infatti come appreso dalla redazione di MilanNews.it, la squadra si ritroverà alle 12.30 a Milanello per una seduta di scarico in palestra. Domani altra sessione leggera al mattino - verosimilmente la prima agli ordini di Conceiçao - e poi la partenza nel pomeriggio verso l'Arabia Saudita dove il 3 gennaio si gioca la semifinale di Supercoppa contro la Juventus.

09.16 - Conceiçao con il suo staff (LEGGI QUI), come appreso dalla redazione di MilanNews.it, si dirigerà al centro sportivo di Milanello già questo pomeriggio. Il tecnico portoghese avrà così modo di avere un primo contatto con le strutture del club che costituiranno il suo ambiente di lavoro nei prossimi mesi.

09.00 - Secondo la Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Conceiçao a Milano è previsto per le ore 14. Il giornalista della rosea comunica anche i nomi dei membri dello staff che verrà a comporsi in quel di Milanello. Il vice allenatore sarà Siranama Dembélé; due allenatori dei portieri come Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira; gli assistenti Fabio Moura e Joao Costa.