VIDEO MN - Fonseca arrivato a Milanello: ritirerà le sue cose

L'esperienza di Paulo Fonseca al Milan è giunta al capolinea. Il club rossonero questa mattina ha comunicato ufficialmente l'esonero del tecnico portoghese che lascia la squadra all'ottavo posto in classifica e con 8 punti di distacco dalla Champions, oltre che 13 dalla vetta. Questo è di fatto l'ultimo giorno rossonero per Fonseca che, come testimoniato dal video in possesso di MilanNews.it, è arrivato in questi minuti al centro sportivo di Milanello per l'ultima volta: qui ritirerà le ultime cose e lascerà spazio a Sergio Conceiçao che si insedierà a partire dal pomeriggio.